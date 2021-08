Zwei private Rettungsschiffe dürfen in sizilianische Häfen einlaufen

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Nach mehreren Tagen auf See im Mittelmeer hat Italien zwei Schiffen mit insgesamt mehr als 800 geretteten Migranten an Bord die Erlaubnis zum Anlegen in Sizilien erteilt. Die "Seat-Watch 3" lief in den Hafen von Trapani ein, die "Ocean Viking" soll morgen in Pozzallo im Südosten der Insel anlanden. Auf dem Schiff der französischen Organisation SOS Méditerranée befinden sich 549 Menschen, die in dieser Woche bei sechs Einsätzen aus dem Mittelmeer geholt wurden. Unterdessen haben in mehreren deutschen Städten, darunter in München, mehrere tausend Menschen für die Rettung von Bootsflüchtlingen demonstriert. Die Organisatoren verwiesen darauf, dass dieses Jahr bereits mehr als 1.100 Menschen im Mittelmeer ertrunken seien. Mehr als 14.000 seien völkerrechtswidrig von der libyschen Küstenwache zurück nach Libyen gebracht worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.08.2021 22:45 Uhr