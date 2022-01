Zwei Polizisten werden bei Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz erschossen

Nachrichtenarchiv - 31.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kusel: In Rheinland-Pfalz sind ein junger Polizist und eine Polizeianwärterin bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Die Tat ereignete sich bei einer routinemäßigen Streifenfahrt der 24-jährigen Studentin und des 29-jährigen Beamten. Laut der Polizei in Kaiserslautern meldeten die beiden noch per Funk, dass Schüsse fallen. Als weitere Einsatzkräfte eintrafen, waren sie bereits tot. Derzeit sichern Polizisten die Spuren und fahnden nach Verdächtigen. Unklar ist, ob es einen Täter gibt oder mehrere und wie sie aussehen. Auch Fluchtfahrzeug und Fluchtrichtung sind nicht bekannt. Die Polizei bittet die Einwohner im Landkreis Kusel, keine Anhalter mitzunehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 10:00 Uhr