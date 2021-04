Zwei Polizisten vor dem US-Kapitol angefahren

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Am US-Kapitol sind offenbar zwei Polizisten von einem Auto angefahren worden. Auf Twitter schrieb die Kapitolpolizei, die Beamten seien verletzt und würden derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden und werde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Das Kapitol wurde vorsichtshalber abgesperrt. Anhänger von Ex-Präsident Trump hatten das Gebäude am 6. Januar gestürmt. Dabei starben fünf Menschen. Anschließend waren die Sicherheitsmaßnahmen am Sitz des Kongresses verschärft worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 20:00 Uhr