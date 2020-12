Zwei Polizisten bei Unfall auf der A6 schwer verletzt

Nachrichtenarchiv - 09.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amberg: Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 sind am Abend zwei Polizisten verletzt worden. Die beiden Beamten waren wegen eines vorangegangenen LKW-Unfalls im Einsatz und zu Fuß am Unglücksort unterwegs. Ein Autofahrer fuhr in die Unfallstelle und erfasste die beiden Polizisten. Sie kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und schweben nach Angaben eines Sprechers in Lebensgefahr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 06:00 Uhr