Zwei mutmaßliche Spione für China sitzen in Untersuchungshaft

Karlsruhe: Von den drei gestern wegen mutmaßlicher Spionage für China Festgenommenen sind zwei in Untersuchungshaft. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Es handelt sich um die beiden Männer. Die festgenommene Frau soll heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die drei sollen in Deutschland Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben. Peking wies die Vorwürfe zurück. Die chinesische Botschaft in Berlin forderte Deutschland über die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua auf, die Spionagevorwürfe - Zitat - "nicht weiter auszunutzen, um das Bild Chinas politisch zu manipulieren und China zu diffamieren". Innenministerin Faeser hatte von einer - so wörtlich - "erheblichen Gefahr" durch chinesische Spionage in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft gesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 07:00 Uhr