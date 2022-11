Zwei Millionen Menschen sind auf die Tafeln angewiesen

Grünen-Chefin will Ukraine-Hilfe mit eingefrorenen russischen Vermögen bezahlen

Berlin: Grünen-Chefin Lang hat mehr Hilfen für die Ukraine gefordert und will dafür das eingefrorene Vermögen russischer Oligarchen verwenden. Angesichts des nahenden Winters und der zunehmenden Kriegsschäden müssten humanitäre Hilfe und der Wiederaufbau vorangetrieben werden, sagte Lang der "Welt am Sonntag". Nach ihren Worten soll Russland schon jetzt für die Kosten dieser Hilfen aufkommen. Lang verwies darauf, dass allein in Deutschland mehrere Milliarden Euro an russischem Vermögen eingefroren seien, etwa von Oligarchen. Dieses Vermögen zu nutzen sei juristisch nicht leicht, aber allemal gerecht, so Lang. Mit militärischer Unterstützung rechnet derweil der neue ukrainische Botschafter in Berlin, Makejew. Den "Funke"-Medien sagte er, Deutschland habe mit der Lieferung des Raketenabwehrsystems Iris-T Führung gezeigt. Das erwarte man auch bei Kampfpanzern. Derzeit liefen Gespräche über die Lieferung von Leopard-2-Panzern.

