Zwei Millionen Euro Förderung für kleinere bayerische Kinos

München: In Bayern können zahlreiche Kinos in den nächsten eineinhalb Jahren wieder mit einer Förderung des FilmFernsehFonds rechnen. Wie die Gesellschaft mitteilte, erhalten 55 kleine und mittelgroße Kinos eine Summe von insgesamt rund zwei Millionen Euro. Das seien im Schnitt 36.000 Euro pro Lichtspielhaus. Mit dem Geld könnten sie zum Beispiel umbauen, neue Technik anschaffen oder in effizientere Heiz- und Stromsysteme investieren. Laut FilmFernsehFonds Bayern handelt es sich um die höchste Fördersumme des Programms seit zehn Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 16:00 Uhr