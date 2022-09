Zwei Millionen Bürger sollen künftig staatlichen Mietzuschuss bekommen

Nachrichtenarchiv - 28.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sollen mehr Haushalte als bisher Wohngeld bekommen. Das Kabinett berät am Vormittag über einen geplanten Entwurf von Bauministerin Geywitz: Demnach soll die staatliche Hilfe ab Januar fast verdoppelt werden, auf monatlich rund 370 Euro. Außerdem sollen mehr Menschen künftig wohngeldberechtigt sein: Zu den bisher 600.000 Haushalten sollen bis zu 1,4 Millionen weitere dazukommen. Die Bundesregierung will zudem Bafög-Empfänger und Azubis mit einer neuen Heizkostenpauschale in Höhe von 345 Euro unterstützen. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", die steigenden Energiepreise seien auch für junge Menschen in Ausbildung eine große Belastung.

