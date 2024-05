Zwei Menschen sterben bei schwerem Unfall auf der A6

Ansbach: Bei einem schweren Unfall auf der A6 in Mittelfranken sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Unfall-Opfer waren bei Ansbach frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Dieser hatte zuvor die Mittel-Leitplanke durchbrochen und war in den Gegenverkehr gerast. Die 29-jährige Fahrerin und ihr 33 Jahre alter Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Wegen der Bergungsarbeiten war die A6 in Richtung Heilbronn stundenlang gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 19:30 Uhr