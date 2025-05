Zwei Menschen sterben bei russischem Drohnenangriff auf Odessa

Odessa: Die ukrainische Hafenstadt am Schwarzen Meer hat in der Nacht einen großen Drohnenangriff durch Russland erlebt. Nach ersten ukrainischen Angaben kamen zwei Menschen ums Leben, fünf weitere wurden verletzt. Der Gouverneur von Odessa sprach von erheblichen Schäden an Wohnhäusern. Auch eine Schule und ein Supermarkt seien getroffen worden. Bilder zeigen brennende Häuser. Auch aus der Großstadt Charkiw gibt es Berichte über einen nächtlichen Drohnenangriff. Dabei explodierte eine Tankstelle.

