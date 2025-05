Zwei Menschen sterben bei russischem Drohnenangriff auf Odessa

Kiew: Russland hat die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer in der Nacht erneut mit Drohnen angegriffen. Dabei kamen nach Angaben örtlicher Behörden zwei Menchen ums Leben, fünf weitere wurden verletzt. Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs wurden vor allem Wohnhäuser getroffen. Im Internet veröffentlichte Bilder zeigen schwere Schäden an den Fassaden von Gebäuden. Zudem sollen mehrere Feuer ausgebrochen sein. Auch die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine war wieder Ziel von Drohnenangriffen. Wie der Bürgermeister mitteilte, wurde dort eine Tankstelle getroffen und geriet in Brand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2025 04:00 Uhr