Zwei Menschen sterben bei Massenkarambolage auf der A3

Würzburg: Bei einer Massenkarambolage auf der A3 sind zwei Menschen ums Leben gekommen, 27 weitere wurden verletzt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, schwebt ein Kind noch in Lebensgefahr. Insgesamt waren an der Unfallserie rund 40 Fahrzeuge beteiligt. Die Aufräumarbeiten dauerten die ganze Nacht. Der erste Auffahrunfall hatte sich auf regennasser Fahrbahn gestern Nachmittag ereignet. 17 Autos waren daran beteiligt. Bei zwei Folgeunfällen gerieten mehrere Autos in Brand. Rund 30 Unfallbeteiligte mussten von Helfern betreut werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 07:00 Uhr