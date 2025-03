Zwei Menschen sterben bei Gewalttaten bei Festen in Bayern

Parsberg: Bei zwei großen Festen in Bayern mit jeweils mehreren hundert Gästen sind gestern zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, gerieten in Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz bei einem kurdischen Kulturfest mehrere Menschen in Streit. Dabei habe ein Mann einen 39-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt. Ein tatverdächtiger Syrer wurde den Angaben zufolge festgenommen. Mehr als 100 Polizisten waren im Einsatz, etwa um Zeugenaussagen und die Personalien der mehr als 500 Gäste des Festes aufzunehmen. Die zweite Gewalttat ereignete sich in Mittelfranken. In Fürth fielen bei einer Hochzeitsfeier Schüsse. Nach Polizeiangaben wurde ein 47-Jähriger schwer verletzt und starb wenig später im Krankenhaus. Die mutmaßlichen Täter flohen in Autos mit französischen Kennzeichen. Auch in diesem Fall haben die Ermittler mehrere hundert Gäste vernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 06:00 Uhr