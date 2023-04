Zwei Menschen kommen bei Verkehrsunfall am Bodensee ums Leben

Kurzmeldung ein/ausklappen Kreuzweg in Rom findet ohne Papst Franziskus statt

Rom: Der traditionelle Kreuzweg am römischen Kolosseum findet heute Abend ohne Papst Franziskus statt. Grund für die Absage des Papstes sei das sehr kalte Wetter, teilte der Vatikan mit. Beim Kreuzweg führt eine stundenlange Prozession über 14 Stationen, die den Leidensweg Jesu nachstellen, von der Verurteilung über Kreuzigung und Tod bis hin zur Grablegung. Am Nachmittag hatte der Pontifex noch wie geplant im Petersdom die Karfreitags-Liturgie gefeiert. Der Vatikan teilte mit, den Kreuzweg im Fackelschein werde Franziskus am Abend von seiner Wohnung aus verfolgen. Der Papst war erst am Wochenende nach einer Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen worden. Gestern hatte er in einem Jugendgefängnis in Rom die traditionelle Abendmahlsmesse gefeiert und Häftlingen die Füße gewaschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2023 19:00 Uhr