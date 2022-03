Zwei Medaillen für deutsche Sportler bei den Paralympics

Russland will mehrere "humanitäre Korridore" in der Ukraine öffnen

Kiew: Nach weiterem heftigen Kampfgeschehen in der Nacht hat Russland für mehrere Städte in der Ukraine eine neue Waffenruhe angekündigt. Damit sollen sich schon heute Vormittag Zivilisten in Sicherheit bringen können. Solche humanitären Korridore soll es nach Angaben des russischen Militärs für die Hauptstadt Kiew sowie Charkiw, Mariupol und Sumy geben. Die Feuerpause komme auf Bitten von Frankreichs Präsident Macron zustande, hieß es. Am Wochenende waren zwei ähnliche Anläufe in Mariupol gescheitert, wobei beide Seiten sich gegenseitig dafür verantwortlich machten. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht betonte im Morgenmagazin von ARD und ZDF die Bedeutung solcher Korridore. Die Menschen müssten sicher ihre Städte verlassen können, denn die Zivilbevölkerung leide unglaublich. Lambrecht sagte, weitere Bitten der Ukraine nach Verteidigungswaffen würden derzeit geprüft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2022 08:00 Uhr