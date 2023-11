Zwei Massenkarambolagen wegen Glatteis in Mittelfranken

Ansbach: Glatte Straßen haben in Mittelfranken zu zwei Massenkarambolagen geführt. Acht Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Bei Heilsbronn im Landkreis Ansbach geriet ein 35-Jähriger in den Gegenverkehr, weil er laut Polizei zu schnell unterwegs war. Er rammte zunächst ein Auto und wurde dann in drei weitere Fahrzeuge geschleudert. In Gunzenhausen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen kollidierten zehn Autos. Auslöser war auch hier ein Autofahrer, der wegen Eisglätte ins Schleudern geraten war. Ein dahinter fahrender LKW leitete eine Notbremsung ein und kam quer auf einer Brücke zum Stehen. Die anderen Verkehrsteilnehmer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis 11 Uhr vor Schnee und Glatteis in vielen Teilen Deutschlands.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 06:00 Uhr