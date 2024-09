Zwei Männer werden in der Donau bei Neuburg weiter vermisst

Neuburg an der Donau: Nach einem Badeunfall in dem Fluss werden zwei Männer weiter vermisst. Die Suche werde seit heute von Kräften des Technischen Hilfswerks, der Wasserwacht und der Feuerwehr fortgesetzt, so ein Polizeisprecher. Boote durchsuchen das Flussufer, Taucher sind noch nicht im Einsatz. Gestern Nachmittag beobachteten Passanten einen Mann in Not, der um Hilfe rief und sich an einem Busch festklammerte. Die Rettungskräfte holten den 23-Jährigen aus der Donau, der erklärte, mit zwei weiteren jungen Männern gebadet zu haben. Von den beiden gibt es seitdem keine Spur mehr.

