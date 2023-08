Zwei Männer wegen Brandstiftung in Griechenland festgenommen

Athen: In Griechenland sind im Zusammenhang mit den verheerenden Waldbränden zwei Männer festgenommen worden. Den Behörden zufolge stehen sie im Verdacht, auf der Insel Euböa beziehungsweise in der Landesmitte absichtlich Feuer gelegt zu haben. Nach wie vor sind in ganz Griechenland hunderte Feuerwehrleute igegen die Flammen im Einsatz, die bislang 21 Menschen das Leben kosteten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 01:00 Uhr