Zwei Männer sind nach Böllerwurf in Augsburg in U-Haft

Augsburg: Nach der Böller-Explosion am Samstag beim Bundesligaspiel des FCA steigt die Zahl der Verletzten auf mindestens 13. Das bestätigte das Polizeipräsidium Schwaben Nord dem BR. Unter den Verletzten seien auch mehrere Kinder und Jugendliche. Demnach erlitten die Betroffenen Knalltraumata. Noch im Stadion wurden am Samstag zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Polizei nun mitteilte, handelt es sich um zwei 28-jährige Männer aus dem Bereich Göppingen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl. Die beiden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2023 11:45 Uhr