Zwei leicht verletzte Feuerwehrleute bei Brand in Europa-Park

Freiburg: Bei einem Brand im Freizeitpark Rust sind zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitgeteilt hat, zogen sich die beiden Männer bei den Löscharbeiten leichte Blessuren zu. Das Feuer war am Nachmittag ausgebrochen - im Technikraum einer Indoor-Attraktion. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Der Park sei schnell und geordnet geräumt worden, heiß es weiter. Die genaue Ursache ist nach Angaben einer Sprecherin unklar. Morgen will der Park wieder öffnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2023 21:00 Uhr