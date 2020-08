Zwei Landshuter Stadtteile sind derzeit ohne Strom

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Landshut: In den Landshuter Stadtteilen Wolfgangssiedlung und Münchnerau ist am Vormittag der Strom ausgefallen. Das teilten die Stadtwerke Landshut mit. Wie viele Haushalte betroffen sind, ist unklar. Grund für den Stromausfall ist eine Mittelspannungsstörung. Einer Sprecherin zufolge wird unter Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet. Die Stadtwerke rechnen damit, dass die Stromversorgung in Kürze wieder hergestellt sein wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 12:00 Uhr