Zwei Kinder sollen 12-Jährige in Freudenberg getötet haben

Meldungsarchiv - 14.03.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Koblenz: Nach dem Tod einer Zwölfjährigen in Nordrhein-Westfalen stehen zwei Kinder unter Verdacht. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz vor wenigen Minuten bei einer Pressekonferenz bestätigt hat, gibt es Hinweise, dass Mädchen aus dem Bekanntenkreis des Opfers die Tat begangen haben. Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein Messer. Weil die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren strafunmündig sind, können sie strafrechtlich nicht belangt werden. Über das Vorgehen entscheide das Jugendamt, so die Staatsanwaltschaft. Über das Motiv der mutmaßlichen Täterinnen wollte die Behörde keine Angaben machen. Aus Gründen des Jugendschutzes werde man keine weiteren Details veröffentlichen, hieß es. Die zwölfjährige Luise war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges gefunden worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2023 14:00 Uhr