Zwei Kinder gestehen Tötung der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg

14.03.2023 16:00 Uhr

Koblenz: Zwei Mädchen haben gestanden, die zwölfjährige Luise am Wochenende erstochen zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren waren ins Visier der Ermittler geraten, weil ihre Aussagen aus einer ersten Anhörung im Widerspruch zu den Aussagen anderer Zeugen standen. Bei einer zweiten Vernehmung seien sie mit den Widersprüchen konfrontiert worden. Daraufhin hätten sie die Tat gestanden. Die verdächtigen Mädchen und das Opfer haben sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft gekannt. Zum Motiv machten die Ermittler mit Blick auf die strafunmündigen Kinder keine Angaben. Eine Obduktion der Leiche hatte ergeben, dass Luise wegen der Stichwunden verblutete. Die Zwölfjährige aus dem siegerländischen Freudenberg war am Samstag als vermisst gemeldet und am Sonntag tot aufgefunden worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2023 16:00 Uhr