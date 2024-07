Zwei junge Männer sterben in den Alpen durch Blitze

Garmisch-Partenkirchen: In den Alpen sind zwei junge Männer durch Blitze getötet worden. Ein 22-Jähriger geriet im Salzburger Stubachtal in ein starkes Gewitter. Während seine Mutter und sein Bruder unter einem Felsvorsprung Schutz suchten, ging der Mann weiter und wurde in rund 2300 Metern Höhe vom Blitz tödlich getroffen. Auf der Zugspitze starb ein 18-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen. Er war von der Terrasse der Bergstation zum Gipfel gelaufen. Auf dem Rückweg wurde er vom Blitz getroffen. Wegen des starken Gewitters konnte seine Leiche erst später geborgen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 12:00 Uhr