Zwei Jugendliche sterben bei Unfall

Jugendliche kommen bei Unfall mit Golfkart ums Leben: In der Gemeinde Teunz in der Oberpfalz kam das Fahrzeug laut Polizei von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 15-jährige Fahrer und der 17-jährige Beifahrer starben. Vier weitere Jugendliche, die in dem Golfkart saßen, wurden leicht verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 08:00 Uhr