Zwei Jugendliche sind wegen Terrorverdachts festgenomen worden

Köln: In Nordrhein-Westfalen und Brandenburg sind zwei Jugendliche wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Bei dem 15-jährigen Verdächtigen aus Düsseldorf, gegen den Haftbefehl erlassen wurde, handelt es sich um einen Deutsch-Afghanen, der Sympathisant der Terrormiliz "Islamischer Staat" sein soll. Zusammen mit einem 16-Jährigen aus Brandenburg soll er einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Köln geplant haben. Als Termin hatten die beiden den kommenden Freitag ins Auge gefasst. Ausgetauscht hatten sich die beiden über einen Telegram-Kanal. Der Hinweis kam laut NRW-Innenminister Reul von einem ausländischen Nachrichtendienst. Der Verfassungsschutz hatte am Mittag vor islamistischen Anschlägen gewarnt. Wegen des Nahost-Kriegs sei die Gefahr so hoch sei wie seit langem nicht mehr. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz teilte dem BR mit, neben dem Schutz jüdischer Einrichtungen richte man den Fokus auf emotionalisierte Einzelpersonen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 22:00 Uhr