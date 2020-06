Zwei Jugendliche in Nordendorf tot aufgefunden

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Nach dem Fund zweier lebloser Jugendlicher in einem Haus in Nordendorf herrscht Rätselraten über die Todesursache. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte, gibt es weder Hinweise auf einen Suizid noch auf eine Gewalttat. Weitere Einzelheiten will die Polizei am Montagvormittag nennen. Die Eltern des älteren Buben hatten die 15- und 16-Jährigen in der Früh gefunden. Der jüngere war zu Besuch bei seinem Freund gewesen und über Nacht geblieben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 16:00 Uhr