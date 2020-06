Zwei Jugendliche im Landkreis Augsburg tot aufgefunden

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nordendorf: Im Landkreis Augsburg sind in der Früh zwei Jugendliche tot aufgefunden worden. Wie die Polizei dem BR mitteilte, handelt es sich bei den Toten um einen 15- und einen 16-Jährigen. Die Eltern des Älteren hatten die beiden leblosen Jugendlichen in dem Haus in Nordendorf entdeckt. Der Jüngere hat laut Polizei bei seinem Freund übernachtet. Der Notarzt konnte den beiden nicht mehr helfen. Hinweise, dass eine Gewalttat vorliegt, gibt es bisher nicht; auch ein Suizid wird nach Angaben der Polizei ausgeschlossen. Die Augsburger Kriminalpolizei ermittelt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 11:15 Uhr