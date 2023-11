Zwei israelische Geiseln sind tot geborgen worden

Tel Aviv: Israels Militär hat in der Nähe des umkämpften Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen offenbar die Leichen von zwei Hamas-Geiseln geborgen. Laut Armee handelt es sich bei einer um eine 19-jährige Soldatin, die am 7. Oktober aus Israel entführt worden war. In einem Nebengebäude der Klinik sei zudem die Leiche einer Frau gefunden worden, die aus dem Grenzort Beeri verschleppt worden war. Über die Todesursache der Frauen machte die Armee keine Angaben. Die Hamas hatte behauptet, die Soldatin sei bei einem Militärschlag Israels gestorben. Unterdessen hat die israelische Regierung angekündigt, nach dem Norden des Gazastreifens auch den Süden stärker ins Visier zu nehmen. Dort vermute man weitere Anführer der Terrorgruppe Hamas, hieß es aus Tel Aviv.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 09:15 Uhr