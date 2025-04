Zwei größere Brände halten Feuerwehr in Bayern in Atem

Lauf an der Pegnitz: In Bayern haben am Abend zwei größere Brände die Feuerwehr auf Trab gehalten. Im Landkreis Nürnberger Land stand eine Gartenhütte in Flammen. Dabei wurden in Lauf an der Pegnitz drei Menschen leicht verletzt. Die Hütte brannte vollständig aus. Es gab auch Brandschäden an zwei in der Nähe geparkten Autos und zwei benachbarten Wohnhäusern. Der Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Dies gilt auch für einen Brand in einem Vereinsheim in Augsburg. Es stand am Abend komplett in Flammen und droht einzustürzen. Der Einsatz ist noch nicht beendet. Es gibt noch langwierige Nachlöscharbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 01:00 Uhr