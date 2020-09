Zwei Gewaltverbrechen halten Celle in Atem

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Celle: In der niedersächsischen Stadt hat es gleich zwei Gewaltverbrechen gegeben. Gestern Abend ist dabei ein 54-Jähriger in seiner Wohnung ums Leben gekommen - kurz darauf wurde ein 59-Jähriger von einem Radfahrer mit einem Messer schwer verletzt. Nach einer Notoperation ist das Opfer außer Lebensgefahr. Anwohner in den betroffenen Stadtteilen von Celle waren zeitweise aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass die beiden Gewalttaten nichts miteinander zu tun haben. Zwei Männer sind festgenommen worden - die Ermittlungen laufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 06:00 Uhr