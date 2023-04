Zwei Geschwister tot in Wohnung in Hockenheim entdeckt

Kurzmeldung ein/ausklappen Russisches Militär attackiert Ukraine mit Flugzeugen und Raketenwerfern

Kiew: Das russische Militär hat am Wochenende nach ukrainischen Angaben 40 Luftangriffe gestartet. Außerdem gab es fast 60 Attacken mit Mehrfach-Raketenwerfern. Die Angriffe konzentrierten sich demnach auf die Region Donezk im Osten der Ukraine. Dabei sollen mindestens sieben Zivilisten getötet worden sein. In dem seit Monaten umkämpften Bachmut ziehen die Russen laut ukrainischem Generalstab Elitetruppen heran. Die dort kämpfende Söldnertruppe Wagner habe schwere Verluste erlitten. Nach einer Analyse der in Washington ansässigen Denkfabrik Institute for the Study of War greift Russland in großem Umfang auf Artillerie zurück, um Mängel in der Kampffähigkeit auszugleichen. Dem stünden jedoch Munitionsengpässe entgegen. Auch die Ukraine klagt über Munitionsmangel und hat den Westen um Nachschub gebeten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2023 21:00 Uhr