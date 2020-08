Zwei Frauen sterben beim Baden in oberbayerischen Seen

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Murnau: In Oberbayern sind gestern zwei Frauen beim Baden im See ertrunken. Wie die Polizei heute mitteilte, ging im Riegsee im Landkreis Murnau eine 82-Jährige plötzlich unter. Obwohl andere Badegäste sie umgehend ans Ufer zogen und wiederbelebten, starb sie später im Krankenhaus. Am Ufer des Haslacher Sees im Kreis Weilheim-Schongau fanden Badegäste ebenfalls eine leblose Frau. Für die 71-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 18:00 Uhr