Zwei Frauen sterben bei Angriff in Westjordanland

Meldungsarchiv - 07.04.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: Bei einem mutmaßlichen Angriff von Palästinensern im besetzten Westjordanland sind einem Rettungsdienst zufolge zwei israelische Frauen getötet und eine weitere lebensgefährlich verletzt worden. Wie es heißt, wurden sie in einem Auto beschossen. Zuletzt hatte sich die Situation im Nahen Osten deutlich verschärft. Mitte der Woche hatte es auf dem Tempelberg in Jerusalem Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gegeben. Gestern flogen aus dem benachbarten Libanon mindestens 34 Raketen in Richtung Israel. Es war der schwerste Beschuss seit über 15 Jahren. Als Reaktion griff Israel in der Nacht Ziele militanter Palästinenserorganisationen im Libanon und im Gazastreifen an. Nach Angaben der Armee wurde Tunnel und Waffenfabriken der radikal-islamischen Hamas getroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2023 13:00 Uhr