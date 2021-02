Zwei Frauen führen ab jetzt die Linkspartei

Nachrichtenarchiv - 27.02.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Linke zieht mit einer weiblichen Doppelspitze in die Bundestagswahl. Bei einem Online-Parteitag wurden die hessische Landtagsfraktionschefin Wissler und die thüringische Landeschefin Hennig-Wellsow zu neuen Vorsitzenden gewählt. Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Wissler sagte in ihrer Vorstellungsrede, man wolle die Gesellschaft grundsätzlich verändern. Es gehe nicht nur um ein größeres Stück vom Kuchen. Es gehe ums Ganze, es gehe um die Bäckerei. Hennig-Wellsow warb für ein Bekenntnis der Linken, auch im Bund Regierungsverantwortung zu übernehmen. Ob Schwarz-Grün komme oder Rot-Rot-Grün, liege auch an den Linken selbst. Derzeit steht die Partei in Umfragen bei sieben bis acht Prozent. Als größte Herausforderung für das neue Führungsduo gilt, die traditionell sehr unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Linken zusammenzuführen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2021 13:00 Uhr