Zwei französische Soldaten in Mali getötet

06.09.2020 02:00 Uhr

Bamako: Zwei französische Soldaten sind bei einem Einsatz im westafrikanischen Mali gestorben. Ein Sprengsatz zerstörte ihr Panzerfahrzeug, wie die französische Regierung mitgeteilt hat. Ein dritter Soldat sei bei dem Angriff in der Region Tessalit im Norden Malis verletzt worden. Frankreich hat rund 5.000 Soldaten in der Sahel-Region stationiert. Sie kämpfen gegen aufständische Islamisten. Im Rahmen eines UN-Friedenseinsatzes sind in Mali sind in Mali auch rund 1000 Bundeswehrsoldaten im Einsatz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.09.2020 02:00 Uhr