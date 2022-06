Zwei Flüchtlinge aus der Ukraine sind unter Opfern des Zugunglücks

Roth ist in Odessa eingetroffen

Odessa: Kulturstaatsministerin Roth ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hafenstadt am Schwarzen Meer eingetroffen. Sie will zwei Tage bleiben. Zum Auftakt der Reise sagte die Grünen-Politikerin, sie wolle in Odessa erfahren, wie das Gesicht des Krieges jenseits der Frage von schweren Waffen aussehe. Humanitäre Hilfsangebote kämen in den Debatten noch zu selten vor. In Moskau und Kiew wird immer wieder die strategische Bedeutung von Odessa betont. Wenn die Stadt von russischen Streitkräften eingenommen würde, hätte die Ukraine keinen Zugang mehr zum Schwarzen Meer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2022 19:00 Uhr