Zwei Feuerwehrleute sterben bei Waldbrand in Italien

Rom: Bei der Bekämpfung eines Waldbrands in Süditalien sind zwei Feuerwehrleute getötet worden. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Stadt Matera, wie die Behörden am Abend im Onlinedienst "X" bekanntgaben. In Italien kämpfen Feuerwehrleute derzeit vielerorts gegen Buschbrände. Erst am Dienstag musste wegen eines Feuers der Zugverkehr zwischen Rom und Neapel zeitweise unterbrochen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2024 02:00 Uhr