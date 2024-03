Zwei Festgenommene bei RAF-Fahndung sind unverdächtig

Berlin: Die Suche nach den früheren RAF-Mitglieder Garweg und Staub ist trotz eines Großeinsatzes offenbar weiter erfolglos geblieben. Wie eine Sprecherin des niedersächsischen Landeskriminalamts am Mittag mitteilte, sind Garweg und Staub vermutlich nicht unter den Festgenommenen. Nach ihren Worten dienten die Festnahmen ausschließlich Maßnahmen der Identitätsfeststellung. Die Berliner Polizei, das LKA Niedersachsen und das Bundeskriminalamt beendeten ihre mehrstündigen Durchsuchungen im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Garweg und Staub sollen zusammen mit mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette zuletzt bewaffnete Raubüberfälle begangen haben. Klette war am Montag festgenommen worden. Sie alle gehörten der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee-Fraktion an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 12:00 Uhr