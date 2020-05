Zwei Drittel der Deutschen sorgen sich wegen Schul- und Kita-Schließungen

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Dass Kinder wegen der Corona-Krise nicht in Kitas und Schulen gehen können, macht knapp zwei Drittel der Deutschen Sorgen. Das geht aus dem aktuellen Deutschlandtrend von Infratest-Dimap hervor. Die Befragten fürchten, dass die Entwicklung der Kinder unter diesen Schließungen leiden könnte. Politisch profitieren vor allem die Unionsparteien und CSU-Chef Söder von der aktuellen Situation. So legt die Union in der sogenannten Sonntagsfrage um fünf Punkte zu und kommt jetzt auf 39 Prozent - die Grünen als große Verlierer sacken um vier Punkte auf 18 Prozent ab. Söder wird von 53 Prozent aller Befragten als guter Kanzlerkandidat der Union eingeschätzt. Er liegt damit 20 bis 30 Punkte vor den Bewerbern um den CDU-Vorsitz, Merz, Laschet und Röttgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 08:00 Uhr