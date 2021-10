Zwei Drittel der Bevölkerung blickt laut einer Studie ängstlich in die Zukunft

Nachrichtenarchiv - 14.10.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Laut einer Studie sind zwei Drittel der Deutschen ängstlich, was ihre Zukunft betrifft. Das Rheingold Institut ist in Zusammenarbeit mit der Stiftung Identity Foundation zu dem Schluss gekommen, dass viele Menschen zwar Zukunftsprobleme sehen. Sie seien dann aber ideenlos, wie man diesen begegnen könne. Die Studie berichtet von einer "resignativen Grundhaltung". Demnach stimmten 61 Prozent der Befragten dem Satz zu: "Deutschland steht vor einem Niedergang". 88 Prozent glauben, dass durch aktuelle Krisen wie die Corona-Pandemie oder der Klimawandel drastische Veränderungen bevorstehen. Insgesamt gibt es dabei Tendenzen, dass sich die Menschen mehr in ihre privaten Lebensräume zurückziehen. Gleichzeitig wächst aber bei vielen offenbar auch das Gefühl, etwas zur Verbesserung der Situation beitragen zu können - hauptsächlich im eigenen Lebensraum, zum Beispiel durch Nachbarschaftshilfen oder ein verändertes Ernährungsverhalten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.10.2021 02:00 Uhr