Zwei Drittel der bayerischen Kliniken fürchten rote Zahlen

Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis geht an Eva Lindström

Stockholm: Der Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis für Kinder- und Jugendliteratur geht in diesem Jahr an die schwedische Illustratorin und Autorin Eva Lindström. Das gab die Jury bekannt. In der Begründung heißt es, Kinder, Erwachsene und Tiere setzten sich in Lindströms Werken mit den großen Fragen des Lebens auseinander. Ihre geheimnisvolle Bilderwelt verändere sich ständig; dabei bewegten sich Bäume, Hunde nähmen riesige Ausmaße an, Gegenstände verschwänden und tauchten wieder auf. Der Astrid Lindgren Memorial Award gilt mit einem Preisgeld in Höhe von umgerechnet rund 480.000 Euro als weltweit höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2022 15:00 Uhr