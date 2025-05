Zwei Drittel arbeiten auch mal krank im Homeoffice

Berlin: Mehr als Zweidrittel der Beschäftigen in Deutschland arbeiten im Homeoffice, auch wenn sie mal krank sind. Manche tun das sogar, wenn sie ein Arzt krankgeschrieben hat. Das zeigt der Dekra-Arbeitssicherungsreport. In der Umfrage gab jeder Vierte an, regelmäßig im Homeoffice zu arbeiten. Als Hauptvorteile schätzen die Befragten vor allem, dass sie sich den Weg zur Arbeit sparen und, dass sie sich ihre Zeit frei einteilen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 06:30 Uhr