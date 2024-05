Zwei Deutsche sterben bei Restaurant-Einsturz am Ballermann

Palma: Auf Mallorca ist gestern Abend ein Strandrestaurant eingestürzt. Unter den insgesamt vier Todesopfern sind nach Angaben der spanischen Polizei auch zwei deutsche Frauen. Sie waren 20 und 30 Jahre alt. Außerdem starben eine 23-jährige Spanierin und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal. 16 Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt, einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Der "Medusa Beach Club" am Ballermann war gestern Abend vom ersten Stock bis zum Keller eingestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr ergab eine erste Überprüfung, dass der erste Stock möglicherweise überlastet war, weil sich dort zu viele Gäste aufgehalten hatten. Auch angrenzende Lokale und Wohnhäuser wurden wegen Einsturzgefahr evakuiert, das Gebiet wurde abgeriegelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2024 10:45 Uhr