Zwei Deutsche sterben bei Gletscherabbruch am Montblanc

Berlin: In den Tarifkonflikten bei der Bahn und im Luftsicherheitsbereich müssen sich Pendler und Reisende morgen und am Freitag auf massive Behinderungen und Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft verdi hat die Beschäftigen an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn und Stuttgart zum Warnstreik aufgerufen, teils soll der Ausstand schon heute am späten Abend beginnen, teils auch erst in der Nacht zum Samstag enden. Betroffen sind etwa 100.000 Reisende. Im Tarifstreit zwischen der Eisenbahnergewerkschaft EVG und der Bahn ist für Freitag ein bundesweiter Ausstand angekündigt, von Freitagfrüh um 3 Uhr bis 11 Uhr vormittags. Die Bahn hat bereits erklärt, dass der Fernverkehr ab 13 Uhr schrittweise wieder aufgenommen werden soll. Die EVG will mit dem Streik Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.04.2023 19:45 Uhr