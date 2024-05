Zwei Deutsche sind unter den Todesopfern des Unglücks auf Mallorca

Palma: Unter den vier Todesopfern des Gebäude-Einsturzes am Ballermann auf Mallorca sind zwei deutsche Urlauberinnen. Nach Angaben der Polizei in Palma handelt es sich um eine 20 und eine 30 Jahre alte Frau. Aus welchen Bundesländern sie kamen, ist noch unklar. Außerdem sind bei dem Unglück gestern Abend eine 23-jährige Spanierin und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal ums Leben gekommen. Es gibt mindestens 16 zum Teil Schwerverletzte. In den Trümmern wurde die ganze Nacht über nach weiteren Opfern gesucht. Das Unglück ereignete sich im Medusa-Beach-Club an der Playa de Palma de Mallorca, wenige Straßen von den Kultlokalen Megapark und Bierkönig entfernt. Warum das vollbesetzte Restaurant vom 1. Stock bis zum Keller einstürzte, ist unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2024 10:15 Uhr