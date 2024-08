Zwei Deutsche nach Absturz von Gletschereis am Mont Blanc vermisst

Lyon: Am Mont-Blanc-Massiv ist am frühen Morgen ein größerer Eisblock abgebrochen und einen Hang hinunter gestürzt. Dabei wurden laut französischen Behörden ein Bergsteiger getötet und vier weitere verletzt. Zwei deutsche Staatsbürger werden noch vermisst, hieß es. Die beiden 30- und 39-Jährigen Männer hatten die Nacht in einer Hütte verbracht, seitdem gibt es keinen Kontakt mehr. Das Unglück ereignete sich in etwa 4.100 Metern Höhe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 22:00 Uhr