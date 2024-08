Zwei deutsche Buben sterben nach Unfall am Strand in Dänemark

Kopenhagen: In Dänemark sind zwei deutsche Jungen gestorben, die beim Spielen am Strand verschüttet worden waren. Die Polizei teilte mit, dass die Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren das Unglück nicht überlebt haben. Die beiden Buben stammen aus dem Raum München. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Die Jungen hatten während ihres Urlaubs mit ihren Familien auf Jütland am Sonntag ein Loch in eine Düne gegraben, als diese einstürzte und die beiden unter sich begrub. Helfer konnten die Kinder erst 40 Minuten später befreien. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht und schwebten seitdem in Lebensgefahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 22:00 Uhr