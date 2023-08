Zwei Corona-Themen beschäftigen die Justiz in Bayern

München: In Bayern werden heute zwei Klagen mit Corona-Bezug verhandelt: Vor dem Verwaltungsgericht Ansbach geht es um die erste Anfechtung gegen einen Rückforderungsbescheid bezüglich der Corona-Soforthilfen. Ein Unternehmer aus Lauf an der Pegnitz hatte dagegen geklagt, dass er die Hilfe, die er zu Beginn der Pandemie erhalten hat, zum Teil zurückzahlen muss. Vor dem Landgericht München wiederum fordert eine Frau Entschädigung vom Impfstoffherstellers Biontech. Sie gibt an, seit der Impfung 2021 gesundheitliche Probleme zu haben und verlangt 250.000 Euro Schmerzensgeld für einen mutmaßlichen Impfschaden. Bisher wurden in Bayern rund 105 Impfschäden offiziell anerkannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 08:00 Uhr