Zwei Bundeswehr-Transporthubschrauber in Slowenien eingetroffen

Ljubljana: In der Katastrophenregion in Slowenien sind zwei Transporthubschrauber der Luftwaffe zur Unterstützung angekommen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums beteiligt sich die Bundeswehr außerdem mit rund 30 Soldatinnen und Soldaten an der Katastrophenhilfe. Auch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks sind bereits vor Ort. In Slowenien war es zu den schlimmsten Überschwemmungen seit 30 Jahren gekommen. Mindestens sechs Menschen starben. Heute will sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor Ort über die Lage informieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2023 01:00 Uhr